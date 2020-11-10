الهند تسجل 38074 إصابة و448 وفاة بكورونا

سجلت الهند 38 ألفا و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و591 ألفا و731 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة إنديا توداي الهندية، اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 448 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 505 آلاف و265 شخصا، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7 ملايين و959 ألفا و406 أشخاص.
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