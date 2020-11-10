4 ألاف و960 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 972 ألفا و785 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 ألاف و960 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 95 ألفا و225 حالة، وذلك عقب تسجيل 198 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 95 ألفا و225 حالة، وذلك عقب تسجيل 198 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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