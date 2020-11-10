الهند.. مقتل مسلحين اثنين جراء اشتباكات بإقليم كشمير

لقي مسلحان اثنان على الأقل حتفهما إثر اندلاع اشتباكات، اليوم الثلاثاء، مع قوات الأمن الهندية في مقاطعة "شوبيان" بولاية "جامو وكشمير".
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الاشتباكات اندلعت عقب قيام قوات الأمن بعملية بحث في إحدى المناطق الواقعة بالمقاطعة، حيث وقع تبادل لإطلاق
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
يشار إلى أن وزير النفط الهندي قال "دارمندرا برادان" خلال، أمس الإثنين، إن الطلب في بلاده على الوقود تعافى تقريبًا إلى مستويات ما قبل جائحةكوفيد-19، وإن الهند ستشهد أسرع نمو لاستهلاك الطاقة بين جميع الاقتصادات الكبيرة في العقود المقبلة.
وذكر في مؤتمر للنفط أن المبيعات المحلية للبنزين وزيت الغاز وغاز الطهي في الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، زادت في أكتوبر لمستوياتها قبل عام، وتابع أن حصة الهند من استهلاك الطاقة عالميا سترتفع من 7% حاليا إلى 12 بالمئة في 2050
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