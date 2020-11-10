التشيك ترسل 400 جندي للمستشفيات للمساعدة في مواجهة كورونا

قال وزير الدفاع التشيكي لوبومير متنار إنه سيتم إرسال 400 جندي لتعزيز العاملين بالمستشفيات هذا الأسبوع، وستشمل مهامهم المساعدة في إجراءات النظافة أو نقل المعدات.

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء، أن الحكومة التشيكية قررت زيادة عدد أفراد الجيش العاملين في النظام الصحي من 360 إلى 900 جندي.

وتمكنت جمهورية التشيك من تجاوز الموجة الأولى من فيروس

أن الحكومة التشيكية قررت زيادة عدد أفراد الجيش العاملين في النظام الصحي من 360 إلى 900 جندي.وتمكنت جمهورية التشيك من تجاوز الموجة الأولى من فيروس كورونا دون أن تتضرر نسبيا، حيث نادرا ما كانت تسجل أكثر من 200 حالة إصابة في اليوم قبل شهر سبتمبر الماضي، لكنها تعرضت لاحقا لارتفاع ملوحظ في معدل الإصابات في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا عودة الفيروس.

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