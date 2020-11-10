انطلاق عملية أمنية مشتركة كبرى في العراق

انطلقت اليوم الثلاثاء عملية أمنية كبرى مشتركة بين قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي والحشد العشائري؛ لتطهير صحراء غرب الأنبار بالكامل من خلايا تنظيم (داعش).

وقال قائد عمليات قاطع الأنبار بالحشد قاسم مصلح ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن العملية الموسعة انطلقت صباح اليوم وسوف تستمر لعدة أيام متتالية تستهدف عدة مناطق مهمة ذات تأثير أمني على غرب الأنبار؛ لتفتيشها وملاحقة خلايا داعش المتواجدين في تلك المناطق".

وأشار قائد العمليات إلى أن العملية تسير وفق أهداف محددة سابقا حسب معلومات استخبارية دقيقة وستكون قاصمة لظهر الخلايا الإرهابية التي بدأت تنشط بالمناطق المستهدفة.

مصلح ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن العملية الموسعة انطلقت صباح اليوم وسوف تستمر لعدة أيام متتالية تستهدف عدة مناطق مهمة ذات تأثير أمني على غرب الأنبار؛ لتفتيشها وملاحقة خلايا داعش المتواجدين في تلك المناطق".وأشار قائد العمليات إلى أن العملية تسير وفق أهداف محددة سابقا حسب معلومات استخبارية دقيقة وستكون قاصمة لظهر الخلايا الإرهابية التي بدأت تنشط بالمناطق المستهدفة.

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