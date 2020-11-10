شكرا لقرائتكم خبر عن اشادات بالجهود الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات في مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 أشادت منظمة الصحة العالمية بالجهود الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، من خلال مواصلة عملها في مساعدة الدول وإغاثتها من هذا الوباء.

وتعتبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي أكبر تجمّع في العالم لمنظّمات وجهات تعمل في المجال الإنسانيّ، حيث تؤدي المدينة دوراً محوريّاً في تسيير الاستجابة الأولى للأزمات على الصعيد العالمي.

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