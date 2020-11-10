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هزة أرضية غرب تركيا بعد أيام من زلزال إزمير

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية غرب تركيا بعد أيام من زلزال إزمير والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 2. 4 درجة الليلة الماضية قبالة سواحل قضاء "قوش أداسي" بولاية أيدن غربي تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) القول، في بيان، إن الزلزال وقع بعد الساعة 11 ليلا قبالة خليج "قوش أداسي".

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وأضاف البيان أن الزلزال وقع على مسافة 18 كلم من خليج "قوش أداسي" وعلى عمق 98. 6 كلم تحت سطح البحر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال تسبب في سقوط ضحايا أو خسائر.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، وقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير الجارة لولاية أيدن، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.

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