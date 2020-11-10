قتلى وجرحى بهجوم انتحاري شمالي افغانستان

أفادت وسائل اعلام، الثلاثاء، بان هجوما انتحارية استهدف مقرا امنيا شمالي افغانستان.

وبحسب "الجزيرة" فأن "المعلومات الاولية تشير الى ان الهجوم الذي استهدف مقر مديرية المار بولاية فارياب شمالي البلاد اوقع قتلى وجرحى".

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