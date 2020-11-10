شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوات خبيثة يقوم بها السياسي العراقي أسامة النجيفي في العراق لأجل أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 كشفت مصادر واسعة الاطلاع، عن مساع حثيثة يقوم بها السياسي العراقي أسامة النجيفي الذي ينحدر من خلفيات حزبية على صلة بالإخوان المسلمين، لتطويق الأزمة المتصاعدة بين العراق وتركيا.

وكشف تقارير صحيفة عراقية، بأن، السياسي العراقي، أسامة النجيفي، يرتبط مع حزب العدالة والتنمية التركي بمصالح اقتصادية. Advertisements ووسط هذه التوترات المتصاعدة قالت مصادر سياسية إن أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق الذي يتزعم حاليا جبهة “الإنقاذ والتنمية”، التي لديها بضعة نواب في البرلمان، يتحرك بين أوساط عديدة لتطويق الأزمة بين بغداد وأنقرة. وينحدر النجيفي من أصول حزبية إخوانية ويرتبط مع حزب العدالة والتنمية التركي بمصالح اقتصادية.

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