كأس إفريقيا للأمم.. استدعاء اللاعب زكرياء لبيض للإلتحاق بالتجمع الإعدادي للمنتخب الوطني المغربي

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الاثنين، أن الناخب الوطني، وحيد حاليلوزيتش، استدعى اللاعب زكرياء لبيض، الممارس بفريق أجاكس أمستردام الهولندي ،للإلتحاق بالتجمع الإعدادي للمنتخب الوطني المغربي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة .

وسينضم اللاعب لبيض الى لائحة النخبة الوطنية التي ستواجه في مباراة مزدوجة منتخب إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة من الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2021) .

وفي سياق ذي صلة، كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق أمس، عن توصلها برسالة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، تتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به بخصوص مشاركة اللاعب زكرياء أبو خلال (20 سنة) مع المنتخبات الوطنية المغربية بدلا من نظيرتها الهولندية.

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ويستضيف أسود الأطلس منتخب إفريقيا الوسطى، يوم 13 نونبر الجاري بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء (الثامنة مساء) برسم الجولة الثالثة، على أن يجري لقاءه أمام المنتخب ذاته ضمن الجولة الرابعة يوم 17 نونبر بمدينة دوالا الكاميرونية.

وتضم المجموعة الخامسة بالإضافة إلى المغرب منتخبات موريتانيا وبورندي وإفريقيا الوسطى.

ويحتل المنتخب المغربي، عقب إجراء الجولة الثانية، صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقط إلى جانب منتخب موريتانيا بالرصيد ذاته، فيما يحتل منتخب إفريقيا الوسطى المركز الثالث بثلاث نقط، ثم منتخب بورندي في الرتبة الأخيرة بدون رصيد.