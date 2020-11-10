مواجهة التطرف ترهق فرنسا.. ماكرون يعقد قمة أوربية مصغرة ووزير الداخلية يُجري جولة مغاربية

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيستقبل، غدا الثلاثاء، في قصر الإليزيه المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، قبل قمة عبر الفيديو حول الرد الأوربي على التهديد الإرهابي مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوربي، شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لايين.

ويلي القمة عبر الفيديو مؤتمر صحافي، يضم عدة مشاركين في القمة، وفق ما ذكر قصر الإليزيه، بعد أسبوع من اعتداء جهادي، شهدته فيينا، وآخر في نيس جنوب شرق فرنسا، وقطع رأس المدرس الفرنسي صامويل باتي في ضواحي العاصمة باريس.

ومقابل ذلك، يوجد وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد دارمانين، اليوم، في الجزائر، من أجل إمكانية تهجير المتطرفين من فرنسا إلى الجزائر، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك بتقديمه قائمة لجزائريين مقيمين بصفة غير قانونية، ومتهمين بالتطرف، والذين تريد باريس ترحيلهم.

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وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فإن قائمة المهاجرين غير الشرعيين المتطرفين، التي تضم 231 شخصا، منهم 60 تونسيا، ومثلهم من المغاربة، وأكثر قليلا من الجزائريين، جعلت من ترحيلهم أولوية.

وزار وزير الداخلية الفرنسي، قبل يومين، تونس، من أجل البحث عن سبل استعادة تونس لمواطنيها المقيمين فوق الأراضي الفرنسية بشكل غير قانوني، والذين اشتبه في حملهم لأفكار متطرفة، الأمر الذي استجابت له تونس، وذلك في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب.

وسبق لوزير الداخلية الفرنسي أن قام بزيارة للمغرب قبل أسابيع، للنفس الغرض، وقدم لائحة للمغاربة، المراد ترحيلهم للمغرب، والذين يشتبه في حملهم، أيضا، لأفكار متطرفة.