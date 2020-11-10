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الامارات أفضل الدول في كفاءة وفاعلية علاج المصابين بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الإمارات تحتل مكانا مهما بين أفضل الدول في كفاءة وفاعلية علاج المصابين بفيروس كورونا، وفقا لتصنيف أصدره مركز الأبحاث البريطاني مؤخرا

 

احتلت الإمارات موقعا متقدما بين دول العالم الأفضل في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، الذي أودى بآلاف الأرواح وتخطى عدد المصابين بالفيروس حاجز 2 مليون مؤخرا.

 

وكشف التصنيف، الذي أصدره مركز الأبحاث البريطاني (Deep Knowledge Group (DKG، منذ أيام، عن احتلال الإمارات مكانا بين أول 10 دول في كفاءة وفاعلية العلاج خلال الجائحة، وبين أول 20 دولة هي الأكثر كفاءة في تحقيق الأمن الصحي.

 

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وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر فاعلية في العلاج وتحقيق الأمن الصحي، تلتها دول: كوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وسنغافورة، واليابان، والنرويج، والدنمارك، وسويسرا.

 

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن تحليل المركز اعتمد على البيانات المنشورة في مصادر ذات موثوقية، مثل: منظمة الصحة العالمية، وجامعة جونز هوبكنز.

 

وأشارت إلى تطوير التصنيف حتى يتسنى استخدامه كأداة للأعمال والحكومات، بهدف المساعدة في اتخاذ قرارات فعالة، متوقعة أن يساعد في جهود تحقيق الاستقرار داخل المجتمعات لإعادة الفتح أمام الأعمال. 

 

واعتمد تصنيف المركز، الموجود في لندن، على عدة معطيات، تضمنت: كفاءة تدابير الحجر الصحي، وكفاءة الحكومات في إدارة الأزمة، وكفاءة الأنظمة الصحية والعلاج، والمتابعة والرصد، ومعايير الاستجابة الطارئة للأمراض.

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