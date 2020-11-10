- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف..الرئيس التركي يعمل على تحدي أمير قطر بشكل علني والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
كشف فيديوجراف بأن الرئيس التركي يعمل على تحدي أمير قطر بشكل علني كما أن أردوغان يحاول السيطرة على أهداف تميم بن حمد.
وهناك مواقف عدة أكدت أن أردوغان يسرق أحلام تميم كما أم قطر كانت تسعى للسيطرة بشكل كبير على الصومال.
الدوحة سعت لتحويل أجهزة الصومال إلى أجهزة تتبع قطر وعينت فهد ياسين بجهاز الاستخبارات من أجل تحقيق تلك الأهداف.
كما دمر أردوغان دمر تلك الترتيبات القطرية فالرئيس التركي يحاول تعزيز حضوره في الصومال بعد فشله بالسودان كما أن تركيا أعلنت سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي هذا الإعلان يكشف رغبة تركيا في السيطرة على الصومال وحكومته وهو نفس الهدف الذي تسعى إليه قطر فسرقت أحلام تميم في وقت قدمت فيه قطر وعود لإقليم مدغ بوسط الصومال للسيطرة عليه واستغل أردوغان عدم تنفيذ تلك الوعود لسرقة طموح تميم وبالفعل بدأت تركيا في المساعدة ببناء ميناء هوبيو لوضع قدمها بالإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف..الرئيس التركي يعمل على تحدي أمير قطر بشكل علني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.