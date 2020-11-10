شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس من المنفى والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن موراليس قوله خلال مراسم وداع على جسر لاكوياكا - فيلازون بين البلدين "كنت على يقين من أنني سأعود ولكن ليس بهذه السرعة ".
ورافق موراليس نائب الرئيس السابق ألفارو جارسيا لينيرا وأعضاء سابقون آخرون في الحكومة.
وتوجه آلاف الأشخاص إلى فيلازون للترحيب بعودة موراليس، بحسب صحيفة "الديبر". وأفادت صحيفة "باجينا سيتى" بأن الحشود ستنضم إلى قافلة من السيارات المرافقة للرئيس السابق إلى موطنه مقاطعة كوتشابامبا.
ومن المقرر أن يصل موراليس إلى هناك بعد غد الأربعاء 11 تشرين ثان/نوفمبر، بعد عام من ذهابه إلى المنفى، وتوجهه في البداية إلى المكسيك.
واستقال موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا العام الماضي بعد قرابة 14 عاما قضاها في المنصب، بعد ضغوط من الجيش.
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