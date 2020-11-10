شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأمريكي يأذن بالتحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات بانتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى، أن بار ذكّر ممثلي الادعاء بضرورة تقصي مزاعم وجود مخالفات في التصويت قبل أن تتحرك الولايات للتصديق على النتائج في الأسابيع المقبلة.
وعادة، لا يُسمح لممثلي الادعاء بالتصرف إلا بعد توفر النتائج النهائية. وقد يستغرق ذلك أياما أو أسابيع بعد انتخابات 3 تشرين ثان/نوفمبر، استنادا إلى القوانين المحلية. ويجب على الولايات إبلاغ واشنطن بالنتائج النهائية المعتمدة في موعد لا يتجاوز 8 ديسمبر.
ويزعم الرئيس الحالي دونالد ترامب ، الذي رفض الإقرار بالهزيمة ، أن هناك تزويرا انتخابيا هائلا حدث في الانتخابات الرئاسية. وأطلق سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن في النتيجة ، لكنه لم يقدم حتى الآن أي دليل قوي يدعم هذه الادعاءات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل الأمريكي يأذن بالتحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات بانتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.