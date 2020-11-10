شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأمريكي يأذن بالتحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات بانتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الاثنين أن وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، أذن لممثلي الادعاء الاتحادي بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب مخالفات في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى، أن بار ذكّر ممثلي الادعاء بضرورة تقصي مزاعم وجود مخالفات في التصويت قبل أن تتحرك الولايات للتصديق على النتائج في الأسابيع المقبلة.

وعادة، لا يُسمح لممثلي الادعاء بالتصرف إلا بعد توفر النتائج النهائية. وقد يستغرق ذلك أياما أو أسابيع بعد انتخابات 3 تشرين ثان/نوفمبر، استنادا إلى القوانين المحلية. ويجب على الولايات إبلاغ واشنطن بالنتائج النهائية المعتمدة في موعد لا يتجاوز 8 ديسمبر.

ويزعم الرئيس الحالي دونالد ترامب ، الذي رفض الإقرار بالهزيمة ، أن هناك تزويرا انتخابيا هائلا حدث في الانتخابات الرئاسية. وأطلق سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن في النتيجة ، لكنه لم يقدم حتى الآن أي دليل قوي يدعم هذه الادعاءات.