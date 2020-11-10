سرت تحتضن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية "5+5"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد اللجنة العسكرية الليبية "5+5" لعقد ثاني جلساتها داخل البلاد، وذلك في مقرها الدائم بسرت، اليوم الثلاثاء.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا الإثنين، إنه تقرر عقد الجولة الثانية للجنة العسكرية المشتركة (5+5) داخل ليبيا في مدينة سرت لمدة 3 أيام، وهي السادسة للجنة منذ تشكيلها.

وأضافت البعثة في بيان لها حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن هذا الاجتماع يهدف لإسراع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول في جنيف، ويأتي أيضاً استكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تستكمل هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة.

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وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قد عقدت جلستها الأولى داخل البلاد في غدامس الأسبوع الماضي، وانتهت إلى عدة توصيات، بينها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف، وتشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب المليشيات من خطوط التماس.

واتفقت اللجنة أيضاً على تحديد أنشطة اللجنة المشتركة حول الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة، وتوحيد حرس المنشآت النفطية، وفتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع انعقاد جلسات الملتقى السياسي الليبي في تونس، الذي افتتح أعماله أمس الإثنين الرئيس التونسي قيس سعيد، والمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز.