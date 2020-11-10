شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق بايدن يدعو إدارة الخدمات العامة للإقرار بفوزه لبدء انتقال السلطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.



وقال المسؤول للصحفيين عبر الهاتف إن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق بايدن يدعو إدارة الخدمات العامة للإقرار بفوزه لبدء انتقال السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.