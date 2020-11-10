عقوبات أمريكية جديدة على سوريا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين، فرض عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف أفرادا وكيانات منها شركات عاملة في قطاع النفط.
وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة فرضت الاثنين عقوبات تتعلق بسوريا على ثمانية أفراد و11 كيانا من بينهم شركات في قطاع النفط.
وكان البيت الأبيض أعلن بوقت سابق أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق.
وكانت أمريكا فرضت في وقت سابق عقوبات على شخصيات سورية بينها نجل الرئيس بشار الاسد.
وتاتي العقوبات الامريكية في سياق الضغط على الشعب السوري وكذلك عرقلة امور الحكومة السورية وأيضا لعرقلة اعادة اعمار البلاد بعد معاناة أكثر من ثمانية سنوات من حرب مفروضة عليها.
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