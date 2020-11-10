شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بايدن يدعو إدارة الخدمات العامة للإقرار بفوزه لبدء انتقال السلطة والان مع التفاصيل

فريق بايدن يدعو إدارة الخدمات العامة للإقرار بفوزه لبدء انتقال السلطة الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وقال المسؤول للصحفيين عبر الهاتف إن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق بايدن يدعو إدارة الخدمات العامة للإقرار بفوزه لبدء انتقال السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.