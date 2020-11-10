زعيم الأغلبية بـ"الشيوخ" الأمريكي يدعم خطوات ترامب القضائية

زعيم الأغلبية بـالشيوخ الأمريكي يدعم خطوات ترامب القضائية

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

قال ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب "من حقه" الطعن على نتائج الانتخابات قضائيا.



وقال مكونيل أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في أول تصريحات علنية له منذ إعلان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات، إنه "يجب عد جميع بطاقات الاقتراع القانونية فقط، ويجب استبعاد أي بطاقات غير قانونية".

وشدد خلال تصريحاته على أن "ترامب من حقه بنسبة 100% النظر في مزاعم المخالفات، وتقييم خياراته"، وأضاف: "أعتقد أن الرئيس (ترامب) قدم طعونا قانونية في خمس ولايات على الأقل".

ولا يزال ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات ورفع سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن على النتيجة.

Advertisements

ورفعت حملة الرئيس الأمريكي الإثنين، دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".

وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن إقالة ترامب وزير الدفاع مارك إسبر، دليل على نيته "زرع الفوضى" في أيامه الأخيرة في منصبه.

وقالت بيلوسي: "من المثير للقلق أن التقارير تظهر أن هذه الإقالة كانت عملا انتقاميا من جانب الرئيس، بزعم رفض إسبر إرسال قوات عسكرية في الخدمة الفعلية لقمع المظاهرات السلمية ضد وحشية الشرطة".

وأضافت: "ومع ذلك، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن توقيت هذه الإقالة يثير تساؤلات جدية حول إجراءات ترامب المخطط لها في الأيام الأخيرة من إدارته".