مقتل قيادي بـ"الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية جنوبي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي بحركة الشباب الإرهابية، في عملية عسكرية جنوبي البلاد.

وقال بيان للجيش، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن قوات "دنب" الصومالية الخاصة/ نفذت عملية نوعية في قرية كونيو برو التابعة لمدينة براوي بمحافظة شبيلي السفلى.



وأضاف البيان أن القوات أسقطت قائد مخابرات تنظيم الشباب الإرهابي خلال العملية، ويدعى عثمان غرويني.

وأشار البيان إلى أن وحدة الاستخبارات العسكرية في الجيش الصومالي، كان لديها معلومات عن القيادي الإرهابي وتتابع تحركاته.

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وأمس الإثنين، أعلن الجيش الصومالي مقتل 7 مسلحين من حركة "الشباب" الإرهابية بينهم مسؤول القيادة الميدانية في عملية أمنية جنوب البلاد.

والجمعة الماضية، أعلن الجيش الصومالي، مقتل 14 إرهابيا ومصادرة أسلحة من حركة الشباب الإرهابية في عمليات عسكرية واسعة تستمر لأيام وسط البلاد.

وصعد الجيش الصومالي عملياته ضد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد خلال الشهر الجاري استعداد لتعزيز الأمن والاستقرار.

ويأتي هذا التصعيد، قبيل أسابيع قليلة تفصل الصوماليين من انطلاقة الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة في شهري ديسمبر وفبراير المقبلين.