ما نعرفه عن لقاح "فايزر" المحتمل لكورونا.. هل يدعو للتفاؤل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أُعلنت شركتا "فايزر وبيونتيك" عن لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا أثبت فعاليته بنسبة تتجاوز 90 %، بحسب تحليل أولي لنتائج التجارب.

واختبر اللقاح على 43500 شخص في ستة بلدان، ولم تكن هناك تحفظات صحية على مفعوله.

ويخطط القائمون على تطويره لتقديم طلب طارئ لترخيص استخدام اللقاح بنهاية الشهر الجاري. ووصفوا هذا الإعلان بأنه "يوم عظيم للعلم والإنسانية".

ومن المنتظر أن يساعد التوصل إلى لقاح فعال - بالإضافة إلى الأدوية الأخرى - على تقليل القيود التي فرضت على حياة الناس منذ تفشي وباء كورونا.

ووصفت شبكة "بي بي سي عربي" اللقاح بأنه الأول الذي حقق نتئج مرجوة، رغم وصول أكثر من عشر لقاحات في المراحل النهائية للاختبار.

كيف يعمل اللقاح؟

وعن طريقة عمل اللقاح، نقلت "بي بي سي عربي" أنه يعمل بطريقة جديدة تقوم على حقن الشخص بجزء من الشيفرة الجينية للفيروس من أجل تدريب نظام المناعة على مواجهته.

يأخذ العلماء جزءا من الشفرة الجينية للفيروس التي تعطي تعليمات للخلايا عما يتوجب عليها بناؤه، وتغلفها بالدهون حتى تتمكن من دخول خلايا الجسم.

وستكون هناك حاجة لجرعتين بفاصل زمني قدره ثلاثة أسابيع.

وأظهرت التجارب في كل من الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل والأرجنتين وجنوب إفريقيا وتركيا أن الذين حصلوا على اللقاح اكتسبوا مناعة بنسبة 90 % بعد سبعة أيام من حصولهم على الجرعة الثانية.

وتعتقد شركة فايزر أن بإمكانها إنتاج 50 مليون جرعة بنهاية العام و1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

لكن هناك تحديات لوجستية، حيث يجب حفظ اللقاح على درجة حرارة 80 تحت الصفر.

ولم يتضح بعد كم ستستمر المناعة التي يمنحها اللقاح.

قواعد اللعبة تغيرت

وقال البرت بورتا، مدير شركة فايزر "خطونا خطوة مهمة باتجاه إمداد الناس حول العالم بإنجاز طال انتظاره من أجل المساعدة في وضع حد لأزمة صحية عالمية".

وفي مقابلة لـCNN مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية عقب إعلان عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بنسبة بفعالية تزيد عن 90%، قال إن قواعد اللعبة ضد الفيروس تغيرت بنسبة 90% وبات لدينا أمل بنسبة 90% ضد الفيروس.

ووصف بروفيسور أوجور شاهين، أحد مؤسسي شركة بيونتيك، النتائج بأنها "علامة فارقة".

ولا تشكل البيانات التي قدمت، التحليل النهائي للقاح، حيث أنها مبنية على 94 % من المتطوعين، وقد تختلف الفعالية بعد تقييم نتائج جميع التحليلات.

وتقول الشركتان المنتجتان إن كمية كافية من بيانات السلامة سوف تتوفر بحلول الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، وسيمكن عندها تقديم اللقاح بغرض ترخيصه.

وحتى الآن لا يمكن البدء باستخدام اللقاح. وقد حجزت المملكة المتحدة 40 مليون جرعة ، تكفي لعشرين مليون شخص.

وقال بروفيسور بيتر هوربي من جامعة أكسفورد "هذه الأخبار جعلتني ابتسم بسعادة. ما زال أمامنا رحلة طويلة قبل أن يأتي اللقاح بنتائج، لكن هذه لحظة فارقة".

وأكد الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في مقابلة عبر الهاتف مع CNN، الإثنين، أن إعلان شركة فايرز عن أن اللقاح الذي تعمل عليه لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 90%، يبشر بالخير للقاحات الأخرى ضد كورونا التي ما زالت قيد التطوير.

وقال فاوتشي إن شركة فايزر "تمكنت من الحصول على نتائج سريعة جدا نظرا لسوء الوباء". وأضاف: "تعتمد الإجابة على حجم التجربة وعدد الإصابات الموجودة في المجتمع".

وتابع بالقول: "كانت هذه تجربة موجهة إلى 44000 شخص ونحن في منتصف زيادة كبيرة في الوقت الحالي. هذان الشيئان معا يزيدان احتمالية حصولك على إجابة سريعة، وهو ما حدث. حصلنا على إجابة بسرعة".

اللقاح والانتخابات الأمريكية

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، إن الإعلان عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لا علاقة له بموعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

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وأضاف في مقابلة لـCNN: "العلم أحضره لنا في هذا الوقت تحديداً.. والانتخابات بالنسبة لنا هي جدول زمني مصطنع".

فيما رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان شركة فايزر وكذلك الرئيس المنتخب جو بايدن إلا أن الأخير حذر من المعركة ضد كورونا ما زالت طويلة، فيما ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية مع افتتحاها نتيجة إعلان فايزر.

تعليق "الصحة العالمية"

رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أدناهوم تيدروس، بالأخبار المشجعة عن لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد.

وحيا تيدروس، جهود جميع العلماء والشركاء في شتى أنحاء العالم الذين يستمرون في تطوير أدوات جديدة آمنة، وفعالة للتغلب على جائحة "كوفيد-19"، واصفًا اللقاح بالإيجابي.

وقال في تدوينة له، إن العالم يشهد ابتكارات علمية وتعاونًا غير مسبوق؛ لإنهاء هذه الجائحة.

مصر والتفاوض مع فايزر

وفي مصر، عقب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على إعلان شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية؛ نجاح تجاربها على لقاح فيروس كورونا بنسبة فعالية تزيد عن 90%، قائلًا: "الشركة أعلنت ضمان ظهور أجسام مضادة بنسبة 90% لفيروس كورونا، الإعلان مبشر جدًا ولكن يجب ألا نتعجل النتائج قبل اكتمال النتائج الإكلنيكية والسريرية التي تضمن مأمونية اللقاح".

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين: "اللقاح سيخضع لمتابعة دقيقة طويلة المدى، وأي لقاح سيتم إقراره يستلزم التأكد أولًا من مأمونية هذا اللقاح على المدي القصير والطويل"، موضحًا أن عمر أي لقاح لفيروس كورونا لن يتجاوز العام الواحد.

وأكد متحدث الصحة، أن الحكومة المصرية قامت بالتفاوض مع شركة فايزر خلال شهر أكتوبر الماضي للحصول على 20% من احتياجاتها من اللقاح الجديد، موضحًا أن نسبة الـ20% التي تعاقدت علية وزارة الصحة تمثل الجرعات للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات الإصابة بالفيروس مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطقم الطبية.

وأشار مجاهد، إلى أن وزارة الصحة المصرية تلقت خطابًا من المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط يفيد بضرورة الاستعداد بسياسة واضحة لتوزيع اللقاح ومراحل نقله وتخزينه بجانب إجراءات التسجيل الطاريء.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن الأوساط العلمية كان لديها علم بجاهزية شركة فايزر للأدوية لطرح لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد بعد نهاية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" الاثنين، أن لقاح شركة فايزر سينقذ العالم من الموجة الثالثة لكورونا وإنه في خلال مدة تتراوح ما بين 6 و9 شهور سيكون هناك تطعيمات لكورونا ولن يكون مرضا خطيرا، لافتًا إلى أن لقاح جامعة أوكسفورد البريطانية سيتم الإعلان عنه في خلال أسبوعين وسيكون متاحا للأطقم الطبية ولكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية والمزمنة.

وتابع أن شركة فايزر هي الشركة رقم واحد في العالم في الأدوية وإن اللقاح الذي أعلنت عنه لمكافحة كورونا يعد فتحًا في عالم التطعيمات.

تأثيرات اقتصادية

واقتصاديا، قفزت أسهم شركتي "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية بعد إصدار بيانات واعدة بشأن لقاحهما المحتمل لعلاج فيروس كورونا.

وارتفعت أسهم فايزر بنسبة 9% بينما قفزت أسهم بيونتيك بنسبة 16% بعد فترة وجيزة من الإعلان، الذي أفاد بأن الشركتين تخططان لتقديم اللقاح لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع المقبل لاستصدار موافقة عليه.

ارتفع مؤشر بورصة لندن عقب إعلان كونسورتيوم أمريكي-ألماني عن إنتاجه للقاح ذو فاعلية كبيرة ضد فيروس كورونا.

وبعد فترة استقرار في جلسة التداول الصباحية، ارتفع مؤشر اف تي اس إي بنسبة 5%، مقارنة بالإغلاق يوم الجمعة الماضية.

وقالت الشركتان أنهما تعتزمان تقديم اللقاح لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للموافقة عليه قريبا.

ويقف المؤشر حاليا عند 93ر6209 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى حد كبير عند الإغلاق يوم الاثنين، في ظل الأخبار الإيجابية لتطوير لقاح لفيروس كورونا.

وكان يوم الاثنين أيضا أول فرصة للمتداولين للاستجابة لأنباء فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 57ر834 نقطة، أو95ر2% ، ليصل إلى 97ر29157 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 06ر41 نقطة، أو 17ر1% ، ليصل إلى 50ر3550 نقطة.

ويعني التوصل للقاح كورونا مزيدًا من الاستقرار في الأسواق والأعمال التجارية، بعدما كان هناك تخوف من فرض إغلاق للاقتصاد العالمي مرة ثانية في ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا.

ورغم توالي ردود الفعل المتفائلة بهذا اللقاح، وإن كانت البيانات التي أعلنت عنها فايزر وبيونتيك إيجابية ولكنها ما زالت أولية، وتركت العديد من الأسئلة المعلقة، باستثناء أن اللقاح آمناً نسبة 90%، ولا يزال مبكراً جداً للباحثين أن يحددوا المدة التي ستستغرقها المناعة التي يوفرها اللقاح، كما أنه ليس واضحاً ما إذا كان اللقاح قد نجح في جميع الفئات، وهو ما قد تفصح عنه "فايزر وبيونتيك" لاحقاً بعد استكمال التجارب والتحليلات النهائية التي تجريها .​