جمارك السويس تفرج عن 1065 سيارة بقيمة 170 مليون جنيه في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفي، خلال شهر أكتوبر الماضي، عن 896 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، وعن 90 سیارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 148 مليون و742 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 57 مليون و433 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 30 مليون و396 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 87 مليون و829 ألف جنيه.

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وخلال شهر أكتوبر الماضي أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا عن 79 سيارة نصف نقل، بقيمة 21 مليون و 497 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 6 ملايين و396 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 3 ملايين و905 آلاف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 209 ألف جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 10 ملايين و510 آلاف جنيه.

كما افرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا خلال أكتوبر الماضي عن 1065سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 170 مليون و 339 آلاف جنيه ، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 98 مليون و 339 ألف جنيه .

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أكتوبر 81 سيارة كما تم إعادة تصدير 101 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .‎