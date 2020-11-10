"بالسنج والسيوف".. القبض على 3 عاطلين بتهمة ترويع المواطنين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، القبض على 3، بتهمة تخريب الممتلكات وترويع المواطنين، واستخدام أسلحة بيضاء في فرض السيطرة، وأعمال البلطجة في شوارع المحافظة.

وشهدت مدينة بني سويف، أحداثًا مؤسفة، كان بطلها الـ3 متهمين، وهم من قاطني شارع حلمي الملط مستخدمين السيوف، والسنج في ترويع الآمنين، وتخريب وتحطيم السيارات، وإصابة بعض أصحاب المحلات من أجل فرض السيطرة وجمع الإتاوات.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بقيام 3 أشقياء بأعمال بلطجة وفرض السيطرة وتحطيم ممتلكات بشارع حلمي الملط بمدينة بني سويف، فأمر بسرعة ضبط المتهمين، والأسلحة المستخدمة.

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انتقلت قوة من رجال الشرطة بإشراف العميد أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، والرائد محمد نبيل رئيس مباحث البندر، والنقيب شريف جمال من قسم شرطة البندر، وجرى ضبط المتهمين، والتي تبين من تحريات المباحث ان بياناتهم كالتالي: محمد م. ع عاطل 24 عامًا، وشقيقيه "أحمد" 20 عامًا، عاطل، و"عبدالله" 18عامًا، عاطل.

ودلت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، إلى قيام المتهمين بتحطيم سيارات الأهالي، والاعتداء بالأسلحة عليهم والشروع في قتل صاحب ورشة، وترويع المارة.

واتهم كل من "ه. ع ر" صاحب محل كماليات سيارات، و"ب أ م" صاحب محل لتصليح السيارات، وشقيقه "م أ م" مهندس كهرباء، وشقيقته"و أ و" ربة منزل، والعديد من الأهالي الأشقاء الثلاثة بأعمال البلطجة والترويع، واستخدام الأسلحة في فرض السيطرة.

وتحرر محضر رقم 17636 جنح القسم لسنة 2020 بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.