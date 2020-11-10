أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، فجر الثلاثاء، أنّه وقّع اتفاقاً "مؤلماً" مع كلّ من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه.
وقال باشينيان في بيان على صفحته في موقع فيسبوك "لقد وقّعت إعلاناً مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني لإنهاء الحرب في قره باغ"، واصفاً هذه الخطوة بأنّها "مؤلمة بشكل لا يوصف، لي شخصياً كما لشعبنا".
وقال باشنيان إنه سيلقي خطابا للأمة "خلال الأيام القادمة.
كما أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، توقيع الاتفاق مع أرمينيا. وقال علييف، في اجتماع افتراضي مع بوتين نقلته وسائل الإعلام إن "الاتفاق الثلاثي سيصبح نقطة أساسية لوقف النزاع".
من جهته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوصّل إلى اتفاق على "وقف إطلاق نار شامل" بين أرمينيا وأذربيجان. وأشار بوتين إلى أن روسيا ستعمل على نشر قوات لحفظ السلام في الإقليم المتنازع عليه.
وقال بوتين في تصريح بثّته وسائل الإعلام الروسية، فجر الثلاثاء، إنّه "في التاسع من نوفمبر وقّع رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس روسيا الاتّحادية إعلاناً ينصّ على وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء كلّ العمليات العسكرية في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ، وذلك اعتباراً من منتصف ليل العاشر من نوفمبر بتوقيت موسكو".
وأتى الاتفاق تزامنا مع إعلان أرمينيا، الاثنين، أن القتال لا يزال مستمرا للسيطرة على مدينة شوشة الاستراتيجية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، غداة إعلان أذربيجان أنها استولت عليها من القوات الانفصالية الأرمينية.
وكان علييف، أعلن، الأحد، أن قواته سيطرت على شوشة، المعروفة للأرمن باسم شوشي، وهي مدينة حيوية استراتيجيا وتعد ثاني أكبر مدينة في المنطقة المتنازع عليها.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسابيع من المعارك.. أرمينيا تعلن توقيع اتفاق "مؤلم" لوقف الحرب مع أذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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