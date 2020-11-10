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روسيا ترسل قوات لحفظ السلام إلى ناجورنو قرة باغ

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روسيا ترسل قوات لحفظ السلام إلى ناجورنو قرة باغ

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إنها بدأت إرسال 1960 جنديا إلى منطقة ناجورنو قرة باغ.

 

وأضافت أن قوات حفظ السلام يتم نقلها جوا من روسيا عقب اتفاق لإحلال السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

 

يأتي ذلك، عقب إعلان كل من رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، والرئيس الأذري إلهام علييف، توقيع اتفاق برعاية روسيا لإنهاء الحرب.

 

وقال باشينيان في بيان على صفحته في موقع فيسبوك ”لقد وقّعت إعلاناً مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني لإنهاء الحرب في قره باغ“، واصفاً هذه الخطوة بأنّها ”مؤلمة بشكل لا يوصف، لي شخصياً كما لشعبنا“.

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وأضاف أنه سيلقي خطابا للأمة ”في الأيام المقبلة“.

 

وقال رئيس أذربيجان اليوم الثلاثاء إنه وقع اتفاقا لإنهاء الصراع العسكري مع أرمينيا على منطقة ناجورنو قرة باغ.

 

وأضاف في لقاء عبر الإنترنت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”البيان الثلاثي الموقع سيصبح نقطة (حاسمة) في تسوية الصراع“.

 

و نقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم الكرملين قوله إن قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وقعوا اتفاقا للوقف الكامل للأعمال القتالية المتعلقة بإقليم ناجورنو قرة باغ.

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