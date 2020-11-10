شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجّل 443 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت تونس 443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 17 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 71 ألفًا و 569 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ألف و 920 وفاة.

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