وفاة مدير إعدادية ابن طفيل في طنجة بسبب مضاعفات فيروس “كورونا”

توفي اليوم الاثنين، بطنجة، مدير إعدادية ابن طفيل، بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن ضحية كوفيد-19، في عقده الخامس، كان قد خضع لتحاليل مخبرية الأسبوع الماضي، بسبب ظهور أعراض “كوفيد-19” عليه، إذ تدهورت حالته الصحية، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات العمومية بعاصمة البوغاز، حيث فارق الحياة هناك.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن الراحل كان إنسانا محبوبا لدى تلاميذ المؤسسة، والأساتذة الذين كانوا يدرسون فيها.

وكانت مدينة طنجة، قد سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 54 إصابة بـ”كوفيد-19″ فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.