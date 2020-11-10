شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، نجاح النتائج التي أعلنتها شركتا “فايزر” و”بيونتيك”، بشأن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لتؤكد المنظمة أنه من الممكن أن “يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021”.

Advertisements

وكانت شركتا “فايزر” و”بيونتيك” قد أعلنتا أن اللقاح ضد “كوفيد-19” الذي تعملان على تطويره “فعّال بنسبة 90 بالمئة”، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان في بيان مشترك، إنه جرى قياس “هذه الفعالية للقاح” عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، “بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية” و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عبر حسابه في “تويتر”: “نرحب بأخبار اللقاح المشجعة من (فايزر) و(بيونتيك).. ونحيي جميع العلماء والشركاء حول العالم، الذين يطورون أدوات جديدة آمنة وفعالة للتغلب على كوفيد-19″، مضيفا أن “العالم يشهد ابتكارات علمية غير مسبوقة، وتعاون لإنهاء الوباء!”.