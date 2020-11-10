شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجلس الأمن والدفاع السوداني يعرب عن قلقه بشأن الأحداث في إثيوبيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:01 صباحًا, 10 نوفمبر 2020 م عقد مجلس الأمن والدفاع في السودان اليوم جلسة بالقصر الرئاسي برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تناولت تطورات الأحداث في إثيوبيا.

وأوضح وزير الدفاع السوداني اللواء يس إبراهيم يس في تصريح صحفي أن السودان ينظر بقلق لما يجري في الجارة إثيوبيا ويدعو كافة الأطراف للتعامل بحكمة، والاحتكام للحل السلمي، وضبط النفس، كما يعبر السودان عن قلقه البالغ مما قد يترتب جراء الاقتتال في إثيوبيا.

وأضاف أن السودان ستواصل جهودها لدعوة الأطراف للتوافق عبر التفاوض، كما حث المجتمع الدولي والإقليمي على القيام بواجباته تجاه استقرار الإقليم وتعزيز فرص السلام في دولة إثيوبيا.

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