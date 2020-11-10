شكرا لقرائتكم خبر عن 221 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي مساء أمس الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 109422 مصابا، كما يرتفع عدد الوفيات إلى 6380 حالة.
وأفادت الوزارة بخروج 97 متعافيا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100439 حالة حتى مساء الاثنين.
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