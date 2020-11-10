شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية والان نبدء بالتفاصيل
من جهة أخرى، ندد وزير الإعلام معمر الإرياني بقيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بافتتاح قسم لتعليم اللغة الفارسية في كلية اللغات بجامعة صنعاء، وإطلاق اسم قائد فيلق القدس «الإرهابي» على إحدى الدفع.
وأوضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ميليشيا الحوثي حولت جامعة صنعاء من صرح أكاديمي يضاهي أعرق الجامعات العربية ويخرج المؤهلين في كافة المجالات والتخصصات بمختلف الدرجات العلمية، إلى وكر لغسل عقول الشباب ومسخ هويتهم ونشر الأفكار المتطرفة وتدريس اللغة الفارسية وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني، الذي لم تسلم من إرهابهم دول وشعوب المنطقة.
وأشار الإرياني إلى أن هذه المظاهر الدخيلة على ثقافة وهوية شعبنا، التي تسعى ميليشيا الحوثي لنشرها في مناطق سيطرتها تؤكد من جديد حقيقة الدور التخريبي الإيراني، وأن الحوثية مجرد أداة قذرة لتكريس الهيمنة والنفوذ الفارسي على اليمن وتحويله إلى منطلق لنشر سياسات الفوضى والإرهاب في المنطقة.
وشدد الإرياني على أن اليمنيين بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية مطالبون بترك خلافاتهم جانبا وإدراك حجم التحديات وطبيعة المؤامرة والمعركة التاريخية الدائرة بين اليمن بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهة وإيران وأداتها الحوثية من جهة ثانية .
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.