شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، وقال المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة، ومساء أسقط التحالف أيضا طائرة مسيرة مفخخة أخرى أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المناطق الجنوبية من المملكة بحسب ما أعلن التحالف.

من جهة أخرى، ندد وزير الإعلام معمر الإرياني بقيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بافتتاح قسم لتعليم اللغة الفارسية في كلية اللغات بجامعة صنعاء، وإطلاق اسم قائد فيلق القدس «الإرهابي» على إحدى الدفع.

وأوضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ميليشيا الحوثي حولت جامعة صنعاء من صرح أكاديمي يضاهي أعرق الجامعات العربية ويخرج المؤهلين في كافة المجالات والتخصصات بمختلف الدرجات العلمية، إلى وكر لغسل عقول الشباب ومسخ هويتهم ونشر الأفكار المتطرفة وتدريس اللغة الفارسية وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني، الذي لم تسلم من إرهابهم دول وشعوب المنطقة.

وأشار الإرياني إلى أن هذه المظاهر الدخيلة على ثقافة وهوية شعبنا، التي تسعى ميليشيا الحوثي لنشرها في مناطق سيطرتها تؤكد من جديد حقيقة الدور التخريبي الإيراني، وأن الحوثية مجرد أداة قذرة لتكريس الهيمنة والنفوذ الفارسي على اليمن وتحويله إلى منطلق لنشر سياسات الفوضى والإرهاب في المنطقة.

‏وشدد الإرياني على أن اليمنيين بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية مطالبون بترك خلافاتهم جانبا وإدراك حجم التحديات وطبيعة المؤامرة والمعركة التاريخية الدائرة بين اليمن بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهة وإيران وأداتها الحوثية من جهة ثانية .