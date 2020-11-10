اخبار العالم

الحملة العسكرية تتواصل في إقليم تيجراي الإثيوبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة العسكرية تتواصل في إقليم تيجراي الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

يواصل رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد حملته العسكرية على إقليم تيجراي، وأمس أفادت مصادر عسكرية بسقوط مئات القتلى في الصراع الدائر في الإقليم الإثيوبي.

وقال زعماء منطقة تيجراي أمس إن الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد شنت أكثر من عشر ضربات جوية على المنطقة في الأيام القليلة الماضية.

ولم تذكر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم الإقليم الواقع على الحدود مع إريتريا والسودان، وقوع إصابات أو قتلى في بيان نشرته على فيسبوك.

وسعى رئيس الوزراء أمس لطمأنة المجتمع الدولي بشأن العمليات العسكرية في منطقة تيجراي.

Advertisements

وكانت الأمم المتحدة وجهات أخرى قد أعربت عن قلقها عقب أن أعلن آبي الأسبوع الماضي فرض حظر التجوال وإرسال جنود للمنطقة الواقعة بشمال البلاد، لمواجهة انتفاضة متمردين تقودها جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم المحلي.

وبسبب انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية، أصبح من الصعب على الصحفيين في أديس أبابا معرفة ما يحدث على الأرض في تيجراي.

ووصف آبي في تغريدة أمس قرار الحكومة الاتحادية بالتدخل «بعملية لتطبيق حكم القانون»، مؤكدا أن «المخاوف بشأن وقوع إثيوبيا في الفوضى لا أساس لها».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحملة العسكرية تتواصل في إقليم تيجراي الإثيوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا