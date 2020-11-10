شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ترامب تفرض سيلا من العقوبات الجديدة على إيران حتى يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

تعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لفرض سيل من العقوبات الإضافية على إيران، في خلال الأسابيع العشرة المقبلة قبل أن يؤدي الرئيس جو بايدن اليمين بحسب ما أعلن تقرير لموقع «أكسيوس» الأمريكي والقناة الثانية عشرة الإسرائيلية.

وبحسب هذه التقارير، فإن «سيل العقوبات الشديدة والجديدة» هو نتيجة تعاون الولايات المتحدة مع إسرائيل وعدد من الدول العربية في المنطقة.

ووفقًا لهاتين الوسيلتين الإعلاميتين، فقد التقى مبعوث إدارة ترامب الخاص بإيران إليوت أبرامز، الذي سافر إلى إسرائيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، في القدس، أول أمس الأحد، لمناقشة خطة العقوبات الجديدة المرتقبة.

ومن المقرر أن يجتمع «أبرامز» أمس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لاطلاعهما على تفاصيل العقوبات المنتظرة.

عقوبات إضافية

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن إليوت أبرامز سيكون في جولة إقليمية بالشرق الأوسط من 7 إلى 11 نوفمبر، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل رحلته أو الغرض منها.

وأعلن باراك رافيد، المراسل الإسرائيلي في «أكسيوس»، نقلًا عن «مصدرين إسرائيليين» أن أبرامز قال في جلسة سرية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعد خطة لفرض سيل من العقوبات الإضافية على إيران، قبل 20 يناير، وهو اليوم الذي سيؤدي فيه الرئيس الأمريكي الجديد اليمين.

وقال هذان المصدران: إن إدارة ترامب وإسرائيل تريدان تصعيب عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي، وهذه العقوبات الجديدة مصممة بحيث لا تُرفع حتى لو عادت الإدارة الأمريكية المقبلة إلى الاتفاق النووي.

وتتعلق العقوبات ببرنامج الصواريخ و«مساعدة إيران للمنظمات الإرهابية» و«انتهاكات حقوق الإنسان».

Advertisements

بنك أهداف

وبحسب هذه التقارير، فقد أعدت إدارة دونالد ترامب، في الأسابيع الأخيرة، بتشجيع ومساعدة جزء من الجهاز الدبلوماسي والأمني الإسرائيلي، «بنك أهداف» لأشخاص إيرانيين ستطالهم العقوبات.

وأفادت قناة 12 الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه إلى إسرائيل في الأيام المقبلة للاستفادة من الأسابيع العشرة المتبقية للإدارة الأمريكية الحالية ووضع اللمسات الأخيرة على القرارات، التي تصب في مصلحة إسرائيل.

كما ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي أن بومبيو سيصل إلى إسرائيل في جولة إقليمية في منتصف الأسبوع المقبل، وتعد هذه الزيارة هي «المحاولة الأخيرة من قبل إدارة ترامب لزيادة الضغط على إيران».

كورونا يضرب

وفي سياق آخر، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مساء الأحد، أن عدد ضحايا كورونا في إيران تجاوز 147600 شخص. فيما بلغ عدد ضحاياه في العاصمة طهران 35771 شخصًا، وأعلن رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، أن عدد الوفيات اليومية بسبب كورونا وتلوث الهواء في العاصمة وصل إلى 200 شخص، يوميا وأشار رفسنجاني، إلى ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا وتلوث الهواء في العاصمة إلى 150 و200 شخص يوميًا، داعيًا رئيس الجمهورية إلى إصدار أمر بتخصيص فوري لمليار دولار على الأقل لمواجهة أزمة نظام النقل.

وقال رفسنجاني أيضا: «لا توجد مثل هذه الخسائر في أي مدينة بالعالم، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فقد يرتفع العدد».

هذا وأشارت التقارير إلى استمرار التلوث الكثيف للهواء في طهران والمدن الرئيسية في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي وقت سابق، قال رئيس إدارة صحة الهواء وتغير المناخ بوزارة الصحة، إن التعرض لفترات طويلة للجسيمات والغازات الملوثة سيزيد من عبء الفيروس ويعطل جهاز المناعة لدى مرضى كورونا.