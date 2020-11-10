شكرا لقرائتكم خبر عن أشتية: على إسرائيل الاختيار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس الإثنين، إنه حان الوقت لإسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي.

وذكر أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، أنه لأول مرة منذ عام 1948 يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد الإسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص.

وشدد على أن الاستيطان «عدو السلام، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية وعن مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية فيها».

وأشار إلى أن عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس بلغ إلى الآن 750 ألف مستوطن يشكلون 25% من مجمل سكان الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

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وبشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعرب أشتية عن الأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة في العمل على مسار سياسي جدي مستند إلى الشرعية الدولية وحل الدولتين والاعتراف بفلسطين والعمل على إنهاء الصراع.

وقال: «نتطلع إلى علاقات ثنائية فلسطينية وأمريكية من دون أن يرتبط ذلك بإسرائيل، تكون مبنية على أساس احترام قيم الحق والعدل والمساواة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار من خلال إنهاء الاحتلال»، مضيفا أن الرئيس محمود عباس «شريك جدي لأي مسار ينهي الاحتلال».

ودعا أشتية دول أوروبا وباقي دول العالم إلى أن تخطو خطوة نحو كسر الأمر الواقع «عبر الاعتراف بدولة فلسطين ولجم مخططات الاستيطان الإسرائيلي والضم وهدم المنازل وتهويد القدس».