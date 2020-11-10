شكرا لقرائتكم خبر عن المعارك تتواصل في «كاراباخ» ومقتل 44 عسكريا أرمينيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت أرمينيا إن قتالا عنيفا استعر في محيط مدينة إستراتيجية في إقليم ناجورنو كاراباخ أمس، وذلك بعد يوم من إعلان أذربيجان سيطرتها على تلك المدينة في اختراق كبير بعد إراقة دماء على مدى ستة أسابيع.

واحتفل الناس في شوارع العاصمة الأذربيجانية باكو الأحد عندما أعلن الرئيس إلهام علييف استيلاء قوات بلاده على شوشا، التي تقع على قمة جبل يطل على ستيباناكيرت، المدينة الرئيسية في ناجورنو كاراباخ.

ونفت أرمينيا أن المقاتلين الأرمن في الجيب الجبلي فقدوا السيطرة على المدينة التي يسميها الأرمن شوشي، لكنها قالت إن القتال في محيطها لا يزال عنيفا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان «القتال في محيط شوشي مستمر. وحدات جيش ناجورنو كاراباخ تنفذ مهمتها بنجاح، مما يحرم العدو من المبادرة».

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أعلنت وزارة الدفاع في إقليم ناجورنو كاراباخ أمس تسجيل 44 قتيلا آخرين بين جنودها، لترتفع حصيلة ضحاياها من العسكريين إلى 1221 قتيلا منذ بدء القتال مع القوات الأذربيجانية في 27 سبتمبر أيلول.

من جهتها أكدت القوات المسلحة الأذربيجانية أمس أنها تتجنب إطلاق النار على أهداف أو بنية تحتية مدنية، مع استمرار القتال في الأجزاء التي يسيطر عليها الجانب الأرميني في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع عبر تويتر: «الجيش الأذربيجاني لا يطلق النار على المستوطنات والبنية التحتية المدنية».

واتهمت السلطات الأرمينية القوات الأذربيجانية باستهداف العاصمة والتسبب في سقوط ضحايا. وقالت أذربيجان في العطلة الأسبوعية إنها سيطرت على بلدة شوشي ذات الأهمية الإستراتيجية، والتي كانت محور القتال في الأسابيع الأخيرة.