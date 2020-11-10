11 قتيلاً في هجوم لتنظيم «داعش» بغرب بغداد

قُتل 11 شخصاً بينهم عناصر من قوّات الأمن مساء الأحد في هجوم شنّه تنظيم «داعش» على موقع عسكري عند المدخل الغربي لبغداد، بحسب ما افادت صادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني إن "تنظيم «داعش» هاجم برج المراقبة وقتل خمسة من الحشد (الشعبي) وستة أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة في صد الهجوم".

ولم يصدر أي بيان رسمي من خلية الإعلام الأمني حتى الآن.

الخلية، نشرت في المقابل صباح الأحد في تغريدة على موقع تويتر بيانا عن ضربات جوية استهدفت إرهابيين.

وجاء في تغريدة خلية الأمن العراقية "طائرات القوة الجوية وطيران التحالف الدولي ينفذان، سلسلة ضربات جوية على أهداف إرهابية في سلسلة جبال مكحول وخانوكة".