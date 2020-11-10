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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الخليج 365
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، وزير الدفاع مارك إسبر، مستخدما على ما يبدو شهوره الأخيرة في السلطة بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفيات الحسابات داخل إدارته.
ودب الخلاف بين إسبر وترامب بسبب عدد من القضايا وشعر الرئيس بالغضب على نحو خاص لإعلان إسبر معارضته لتهديد ترامب باستخدام قوات الجيش لقمع احتجاجات بالشوارع على الظلم العرقي في أعقاب مقتل جورج فلويد بعد محاولة الشرطة اعتقاله في مدينة منيابوليس هذا الصيف.
وقال ترامب على تويتر ”تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري“.
ومن المستبعد بشدة أن يصدق مجلس الشيوخ على أي تعيينات جديدة قبل ترك ترامب للسلطة في يناير/ كانون الثاني.
ولم يصدر تعليق على الفور من وزارة الدفاع (البنتاجون).
وذكرت مصادر أن إسبر كان يستعد منذ فترة طويلة لاحتمال الاستقالة أو الإقالة بعد انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، لاسيما إذا فاز ترامب بولاية ثانية.
ويرفض ترامب بشدة الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات.
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