فيسبوك يكتب "بايدن هو الفائز بالانتخابات" على بث مباشر لصفحة ترامب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وضع موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، خلال البث المباشر الذي فعلته صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال وقائع مؤتمر لحملته للكسف عن وقائع تزوير حدثت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٠، عبارة "جو بايدن هو الفائز في الانتخابات".

ودأب فيسبوك على إلحاق هذه العباراة بمنشورات ترامب الأخيرة، التي يدعي خلالها تحقيق الانتصار في الانتخابات الرئاسية.

وقطعت وسائل إعلام البث عن المؤتمر الصحفي منهم قناة "فوكس نيوز" التي قطعت البث فور قول متحدثة البيت الأبيت إن الانتخابات لم تنتهي بعد، وعلقت القناة أن الفائز هو بايدن.

وخسر ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي جرت في 3 نوفمبر، لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن الديمقراطيون يتحايلون على الدستور ومراقبونا منعوا من دخول بعض مراكز الفرز.

‏وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي للكشف عن وقائع تزوير حدثت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٠، أن الديمقراطيون استغلوا جائحة كورونا ككارثة طبيعية وحولوها لكارثة وطنية.

وزعمت أن الانتخابات لم تنته بعد، وذلك رغم إعلان النتائج واحتفال أنصار بايدن وإلقاءه لخطاب النصر.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع تويتر: "نيفادا تتحول إلى بؤرة من الأصوات الزائفة. توصل مات سكلاب (رئيس حركة اتحاد المحافظين الأمريكيين) وآدم لاكسالت (عضو حملة ترامب في نيفادا)، إلى أشياء عندما يتم الكشف عنها ستكون صادمة للغاية".