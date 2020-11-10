​من أولى ابتدائي لـ3 ثانوي.. "تعليم الجيزة" تطلق منصة تفاعلية للعربي واللغات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إطلاق منصة تعليمية للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، عربي ولغات في جميع الدروس مع اختبارات تفاعلية.

ويمكن لطلاب جميع الصفوف الدخول علي المنصة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وتتضمن الصفحة الرئيسية للمنصة ثلاث خيارات، وهي:

- الدخول كطالب، حيث تحتوي علي المواد التعليمية الخاصة بمرحلته التعليمية والدروس من ملفات وفيديوهات وتدريبات والواجبات المنزلية التي يرفعها المعلم علي المنصة.

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- الدخول كمعلم، حيث تحتوي علي المواد التعليمية للمعلم والدروس التعليمية من ملفات وفيديوهات وتدريبات ووالوجبات المنزلية التي يقوم بإضافتها للطلاب.

- الدخول كمشرف حيث تحتوي على الأنشطة والدروس التعليمية من ملفات وفيديوهات والتدريبات التي يضيفها المعلم ويقوم هو بدوره بالإشراف والموافقة عليها للعرض.

وتضم المنصة التفاعلية أيضًا عدة تبويبات من بينها "الصفحة الرئيسية، والمنصة، ورؤيتنا، وأعداد تهمك، والأكثر مشاهدة، وتواصل معنا".

وتبث المنصة التفاعلية محتواها بشكل تجريبي، حيث تلتزم المديرية بتوفير تعليم متطور لجميع طلابها لمواكبة أحدث النظم التعليمية ولإكساب الطلاب مهارات الحياة في ظل اللامركزية والمشاركة المجتمعية التي تؤهلهم إلى سوق العمل مع الحفاظ على قيم المجتمع وهويته.