أرمينيا: وقعنا اتفاقًا مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب في قره باغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن ‏رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أنه وقع اتفاقا مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب في ناجورني قره باغ، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وتخوض أرمينيا وجارتها أذربيجان قتالاً عنيفًا منذ أكثر من شهر مع تقدم الجيش الأذربيجاني في الأجزاء التي تسيطر عليها أرمينيا في منطقة ناجورنو قره باغ المتنازع عليها.

وتسيطر قوات أرمينية على ناجورنو قره باغ، إلا أن الأمم المتحدة تعترف بها كجزء من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

ونزح عشرات الآلاف من المدنيين بسبب القتال الأحدث الذي بدأ في أواخر سبتمبر.

ومع مقتل أكثر من ألف شخص في موجة التصعيد الحالية، تكون هذه الموجة هي الأكثر دموية منذ الحرب التي اندلعت بين البلدين في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي مع تحولهما إلى دولتين مستقلتين بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.