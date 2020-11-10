من بينها تعليق الدروس بالجامعات، الجزائر تشدّد إجراءات مكافحة "كورونا"

قالت الحكومة الجزائرية إنها إتخذت تدابير جديدة لمكافحة تفشي وباء كورونا، من بين أهمها تأجيل الدخول الجامعي إلى غاية منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وشملت هذه التدابير التي تبنتها الحكومة بعد التشاور مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور الوباء، وقف حركة النقل العام بين المدن والولايات إبتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وإغلاق أسواق السيارات، وحظر التجول إبتداء من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا في 29 ولاية من بين 48.

كما مددت الحكومة إجراء منع التجمعات الاجتماعية مع تشديد مراقبة مدى إحترام هذه التدابير، لاسيما في المساجد والمؤسسات التعليمية والإدارات.

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وسائل إعلام جزائرية