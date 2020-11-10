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أول ظهور لتركي آل الشيخ منذ أسبوعين

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نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكه العربية ، صورة جديدة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. ويعد هذا أول ظهور له منذ

اسبوعين بعد عملية جراحية خطيرة أجراها منذ اسبوعين في ولايه نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل

الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تعاون مؤخرًا مع النجم ماجد المهندس، والملحن نواف عبدالله في أغنية جديدة من كلماته.

ونشر تركي، وقتها عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، فيديو للأغنية وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".

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