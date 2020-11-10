رئيس وزراء أرمينيا: وقعت اتفاقا مؤلما لإنهاء النزاع في قره باغ

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان فجر الثلاثاء أنه وقع اتفاقا مؤلما مع كل من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وقال باشينيان في بيان على صفحته في موقع فيسبوك "لقد وقعت إعلانا مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني لإنهاء الحرب في قره باغ"، واصفا هذه الخطوة بأنها "مؤلمة بشكل لا يوصف، لي شخصيا كما لشعبنا".