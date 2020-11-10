أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان فجر الثلاثاء أنه وقع اتفاقا مؤلما مع كل من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في إقليم قره باغ المتنازع عليه.
وقال باشينيان في بيان على صفحته في موقع فيسبوك "لقد وقعت إعلانا مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني لإنهاء الحرب في قره باغ"، واصفا هذه الخطوة بأنها "مؤلمة بشكل لا يوصف، لي شخصيا كما لشعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء أرمينيا: وقعت اتفاقا مؤلما لإنهاء النزاع في قره باغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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