جدران صنعاء تستنهض السكان وتخيف الحوثيين

شهدت جدران العاصمة صنعاء أخيرا كتابات متعددة ومختلفة، شملت استنهاضا للشعب اليمني، لمواجهة العصابات الحوثية، وتحريضا على موقف جماعي ضدهم، وإخراجهم من العاصمة، بالإضافة إلى مطالبات للمجتمع الدولي بإيقاف عبث الحوثيين، وانتهاكاتهم ضد الإنسانية، وأيضا مطالب بإطلاق سراح السجناء من المواطنين الأبرياء والإعلاميين.

بينما كان هناك أيضا طمس لكل اللوحات التي وضعها الحوثيون، للتعبير عن توجهاتهم أو توجيهاتهم، وهو الأمر الذي جعل الحوثيين في حالة من الخوف والهلع، لذا بحثوا عن مصدر تلك الكتابات، قائلين إن هذا العمل لا يمكن يقوم به شخص واحد، بل هناك عصابة كبيرة قامت به.

توجيه النقاط الأمنية

أصدر الحوثيون تحذيرات، وأعلنوا مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن من كتب على الجدران، ووجهوا النقاط الأمنية الحوثية بتتبع ومراقبة ذلك.

وقال مصدر في صنعاء لـ«دوت الخليج» إن الكتابات شملت الجسور والحوائط الاستنادية وجدران المنازل والممرات، ومن بين تلك العبارات المكتوبة عليها استنهاض للشجاعة والنخوة، ورفع عباءة الذل والمهانة، وتحرير العاصمة، مضيفا أن هذه العبارات مكتوبة أيضا في عدد من أحياء صنعاء وليست في مكان واحد.

قلة حيلة الحوثي

أوضح المصدر أن الحوثيين أخافوا الناس وأرهبوهم بمراقبة الجوالات والرسائل النصية والصوتية، إلا أن هذا الأمر كشف للكثير من سكان صنعاء عن عدم صحته أو مقدرتهم على ذلك، وأن تهديداتهم كلام فارغ.

وبين المصدر أن الحوثيين يشعرون دائما بحالة قلق ومخاوف، لإدراكهم أنه ليس هناك مكان لهم داخل العاصمة أو غيرها، بالإضافة إلى أن الحوثيين يمنعون التجمعات الشبابية، ويخشون الأعمال العصابية، خاصة أن «قناص صنعاء» لوحده خلق بينهم حالة ذعر كبيرة، لذلك دفعوا الكثير من المكافآت وقدموا الإغراءات لمن يدلي بمعلومة عنه، إلا أنه لا يزال لأكثر من ثلاث سنوات طليقا، يمارس مهاراته الاقتناصية لقياداتهم وصفوفهم.

وأشار المصدر إلى أن المكافآت أو الهدايا أو غيرها ليس لها قيمة عند اليمنيين، للشعور التام بكذب الحوثيين وخداعهم وعدم مصداقيتهم.

أماكن كتابات مواجهة الحوثيين

الجسور

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الحوائط الاستنادية

جدران المنازل والممرات

عبارات غضب مكتوبة على جدران صنعاء

استنهاضا للشجاعة والنخوة ورفع عباءة الذل والمهانة وتحرير العاصمة من الحوثيين

خوف الحوثيين وتعاملهم مع كتابات اليمنيين

يصدرون التحذيرات

أعلنوا مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن من كتب على الجدران

وجهوا النقاط الأمنية الحوثية بالتتبع والمراقبة

منعوا التجمعات الشبابية