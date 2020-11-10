الجمهوريون قلقون من “مخالفات” الانتخابات الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 12:41 صباحًا

أعلنت وسائل إعلام أميركية السبت فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركية ليكون الرئيس رقم 46. واعتبرت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هذه الانتخابات تشوبها الكثير من المخالفات.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا مكدانيل، في مؤتمر صحفي للحزب حول الانتخابات الأميركية الأخيرة، الإثنين، إن “المخالفات في الانتخابات تقلقنا جميعا”، وذلك بعد يومين من إعلان وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالسباق الرئاسي.

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وأضافت مكدانييل إن نحو 131 إفادة خطية تم الانتهاء منها بشأن مخالفات تمت في ولاية ميشيغان.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، السبت، من بينها “سي إن إن” وأسوشيتيد برس، فوز بايدن بالانتخابات.

وقالت حملة ترامب إنها سترفع دعاوى بشأن مخالفات في عدد من الولايات الأميركية. وقال الرئيس الأميركي في تغريدة إن بنسلفانيا “منعتنا من مراقبة فرز الأصوات”، وأن هناك أصواتا غير صحيحة في ولاية نيفادا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، في مؤتمر الحزب الجمهوري، إن تغيير قواعد الانتخابات يؤدي إلى الفوضى. وأضافت مكيناني أن هناك محاولات لاستخدام الأصوات التي وصلت بعد تاريخ الثالث من نوفمبر.

وتابعت أن الديمقراطيين في بنسلفانيا رفضوا أن يسمحوا للمراقبين الجمهوريين متابعة عملية الفرز. من جانبه قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إن من حق ترامب اتخاذ إجراءات قانونية والطعن في نتائج الانتخابات. وردا على ذلك، قال زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك تشومر، إن رفض نتائج الانتخابات هو “خطر على الديمقراطية”.