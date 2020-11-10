ثالث جمهوري بـ”الشيوخ” يهنئ بايدن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

هنأت عضو الحزب الجمهوري عن ولاية ماين، السيناتورة الأمريكية سوزان كولينز، الرئيس المنتخب جو بايدن في بيان جديد الإثنين، كما حثت على التحلي بالصبر فيما المرحلة الأخيرة من العملية الانتخابية.

وتعد سوزان كولينز، ثالث سيناتور جمهوري يعترف بفوز الرئيس المنتخب، بعد السيناتور عن ولاية يوتاه ميت رومني، الذي كان أول من هنأ بايدن ونائبته كامالا هاريس، والسيناتور ليزا موركوفسكي، التي أصدرت بيانا أمس الأحد، بالتهئنة أيضاً.

Advertisements

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن كولينز قولها، إنه: “أود أن أتقدم بالتهنئة للرئيس المنتخب بايدن على فوزه الواضح – إنه يحب هذا البلد، وأتمنى له كل التوفيق.. الانتقال الرئاسي مهم، ويجب منح الرئيس المنتخب ونائبته كل الدعم لضمان استعدادهم للحكم في 20 كانون الثاني”.

والسبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 290 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا.