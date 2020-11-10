ترامب: بنسلفانيا “منعتنا” من مراقبة فرز الأصوات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وسائل إعلام أميركية السبت الماضي فوز جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية. وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد وصوله إلى فارق كبير من الأصوات في بنسلفانيا غير قابل للتدارك.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إن ولاية بنسلفانيا “منعتنا” من مراقبة فرز الأصوات، مشيرة إلى أنه “أمر غير معقول وغير قانوني”. وأضاف ترامب في تغريدة أنه سيحقق “فوزا كبيرا” في ولاية جورجيا “كما كان في ليلة الانتخابات”.

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وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي وبالسباق الرئاسي الأميركي. وقال ترامب سابقا إنه فاز بهذه الانتخابات، وقدمت حملته عدة طعون قضائية في أكثر من ولاية.

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى، الاثنين، أن نيفادا تبين أنها “بالوعة أصوات غير صحيحة”، مضيفا أنه عند كشف هذه المعلومات، سيكون أمرا “صادما” على حد تعبيره.وتابع الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى أن “ويسكونسن تبدو جيدة.. لكنها تحتاج إلى وقت”.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، السبت، فوز بايدن بولايات ويسكونسن ونيفادا، فيما لا يزال المرشح الديمقراطي متقدما في ولاية جورجيا التي لم تعلن نتائجها بعد.