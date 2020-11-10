إصابة مدير حملة ترامب بكورونا

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ديفيد بوسي
أفادت وكالة “رويترز” بأن ديفيد بوسي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصاب بفيروس كورونا.
وقال مصدر مطلع للوكالة إن المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب ديفيد بوسي، خضع لفحص كورونا يوم الأحد وثبتت إيجابيته.
وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الإسكان بن كارسون لمصابي كورونا في البيت الأبيض.
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