إصابة مدير حملة ترامب بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت وكالة “رويترز” بأن ديفيد بوسي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصاب بفيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب ديفيد بوسي، خضع لفحص كورونا يوم الأحد وثبتت إيجابيته.

وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الإسكان بن كارسون لمصابي كورونا في البيت الأبيض.