بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. مندوبية الصحة بالناظور تعلن عن إجراءات جديدة

بعد الارتفاع المتزايد في الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ كشفت مندوبية وزارة الصحة بإقليم الناظور، اليوم الإثنين، عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات والتدابير في هذا الموضوع.

وأكدت مندوبية وزارة الصحة بإقليم الناظور، أنها خصصت 06 مراكز صحية مرجعية، مجهزة بالوسائل والتجهيزات الضرورية لتشخيص الحالات المخالطة، وذلك عبر أخذ عينات لإجراء تحليل PCR بالإضافة إلى التكفل العلاجي بالحالات المصابة منها.

ويتعلق الأمر بالمراكز التالية: المركز الصحي الحضري “المسجد”، والمركز الصحي الحضري “العمران”، والمركز الصحي الحضري ” تاويمة، بالإضافة إلى المركز الصحي الحضري ” زايو”،

فضلا عن المركز الصحي الحضري ” بني أنصار الموسع”، والمركز الصحي القروي ” بني وكيل أولاد محند”.

وأضافت مندوبية وزارة الصحة بإقليم الناظور، عبر بلاغ لها، انها قامت بتزويد جميع المراكز الصحية بالإقليم بتقنية الاختبار السريع لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد- 19″ لفائدة الفئات الهشة (كبار السن 65 سنة فما فوق، مرضى السكري، مرضى الضغط الدموي …) وذلك بغرض التكفل العلاجي الاستباقي.

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علاوة على ذلك، أفاد المصدر نفسه، تخصيص وتجهيز وحدة خاصة بالمستعجلات التنفسية داخل المستشفى الإقليمي الحسني وذلك لاستقبال والتكفل (التشخيص والعلاج) بالحالات المستعجلة المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد -19.

ولفتت مندوبية وزارة الصحة بإقليم الناظور الانتباه إلى أنها عملت على تعزيز الطاقم الطبي والتمريضي المكلف بالسهر على علاج ومتابعة الحالات المصابة بفيروس كوفيد- 19 على مستوى قسم الحجر الصحي وقسم الإنعاش والعناية المركزة.

وأهابت مندوبية الصحة بالناظور المواطنات والمواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية التي توصي بها السلطات الصحية، والمتمثلة في إجبارية ارتداء الكمامة الطبية، واحترام التباعد الجسدي والحرص على نظافة اليدين، فضلا عن تجنب التجمعات وتفادي البصق في الأماكن العامة، وذلك تجنبا لانتشار الفيروس.